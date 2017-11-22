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Во вторник, 21 ноября, в Сейм была передана инициатива о сохранении билингвального образования. Как рассказал радио Baltkom автор инициативы Денис Бартецкий, более 10 тысяч подписей за сохранение билингвального образования передали представители портала Manabalss.lv и представитель инициативы Ирина Федорова.

Сейм проверит ликвидность подписей под инициативой, так как подписи неграждан, а также подписи граждан младше 16 лет засчитаны не будут. В том случае, если после этой процедуры количество ликвидных подписей будет менее 10 000, сбор подписей по данной инициативе будет возобновлён на Manabalss.lv.

В случае, если количества подписей хватает, в течение двух недель представителей инициативы пригласят в Сейм на заседание Комиссии по мандатам, этике и заявлениям.

Позже, при участии представителя и приглашенных экспертов, там же пройдет дискуссия. Затем комиссия по мандатам направит предложение на пленарное заседание в Сейм.