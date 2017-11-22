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В марте этого года, в ДТП на дороге Елгава - Литовская граница погибла 24-летняя девушка. Опекуном ее двоих детей стала бабушка Светлана Сергеева. Чтобы помочь семье, люди начали активно собирать средства, однако из тех 33 000 евро, которые были перечислены неравнодушными латвийцами, семья до сих пор не получила ни цента.

Деньги собирались на два счета Красного креста - центрального (Swedbank) и на счет Добельского подразделения (банк SEB), где погибшая девушка была добровольцем.

По словам бабушки, она сделала все необходимое, что от нее требовалось для того, чтобы дети могли получить на свои счета эти деньги.

"Генеральный секретарь Латвийского Красного креста Улдис Ликопс долго утверждал, что я никто этим детям и поэтому пожертвований получить не могу. После того, как я оформила опекунство, он сказал, что средства не могут быть перечислены на мой личный счет и необходимо открыть счета на имя детей. Я выполнила и это условие, но никаких средств нам перечислено не было. Потом он сказал, что мне необходимо подписать какой-то трехсторонний договор - между ним, мной и Елгавским областным сиротским судом, который должен контролировать расходование средств", - рассказала бабушка.

Она подчеркнула, что понятия не имела, что весной организацией Красный крест был открыт счет, до тех пор пока ей не рассказали об этом те, кто пожертвовал деньги.

"Ни одного документа о том, что деньги поступали со всей страны мне не показывали. После похорон дочери Ликопс позвонил мне и спросил, не прояснив деталей, нужна ли мне помощь. Я же не знала, о чем идет речь! О материальной или психологической? Мне было тогда плохо и я сказала, что мне ничего не надо. А он потом интерпретировал мои слова так, как будто я отказалась от всех пожертвований. Хотя про деньги мы не говорили", - пояснила бабушка.

В свою очередь, генеральный секретарь Латвийского Красного креста Улдис Ликопс в интервью радио Baltkom заявил, что ничего не знает о решениях Елгавского областного сиротского суда.

"Я ничего не знаю о сиротском суде и могу говорить исключительно о Красном кресте. Здесь нечего комментировать, вся информация представлена на нашем сайте. Наша ответственность заключается в том, чтобы собранные деньги пошли на те нужды, на которые они предусмотрены. И мы пытаемся этого достичь. Как только у нас будет подтверждение банка о действительных счетах детей, мы эти 33 тысячи евро перечислим", - сказал Ликопс.

По его словам, бабушка изначально настаивала на том, чтобы средства были перечислены на ее личный счет.

"Мы отказались от перевода средств на личный счет Светланы. Самое святое - это желание пожертвовавших, которые хотят быть уверены в том, что их деньги поступили детям. В Латвии этим вопросом занимается Сиротский суд, который и в этом случае на это согласился. Красный крест отправил письмо в банк и получил ответ, что сейчас открыт накопительный счет, с которого без разрешения Сиротского суда деньги снять нельзя. Как только мы получим подтверждение, мы их и перечислим. А сама бабушка с нами общаться перестала и никаких документов не подает", - добавил Ликопс.

Между тем, в Елгавском областном сиротском суде сообщили, что комментарий по этому вопросу могут предоставить только завтра, так как ответственного лица нет на месте.