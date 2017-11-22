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В следующем году изменений по заполнению деклараций и уплате налогов не будет. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов, сертифицированный налоговый консультант Айнис Даболс.

По его словам, все изменения коснутся жителей Латвии только в 2019 году.

"Эта фискальная политика начнется только в 2019 году. Мы будем подавать основные декларации в 2019-2020 году. Сейчас люди волнуются, что произойдет в 2018 году. Да, в следующем году пройдут выборы в Сейм, изменения в этой налоговой реформе возможны. Сегодня проходит много семинаров, но пока еще нет ни одного нормативного акта, поясняющего, как нужно считать налог на прибыль", - объяснил Даболс.

Напомним, сегодня Сейм в окончательном чтении рассматривает бюджет следующего года и сопровождающие законопроекты. Политики договорились о том, что в случае, если рассмотрение бюджета затянется, парламент не будет заседать до поздней ночи, а продолжит заседание в четверг. Партии правящей коалиции планируют поддержать проект бюджета.