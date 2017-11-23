Эксклюзив |

Люди должны уметь критически оценивать предоставленную им информацию и отсеивать ненужную. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала ассоциированный профессор Латвийского университета, доктор филологических наук, редактор обзора "Искусство жить и владеть информацией" Байба Холма.

По ее словам, сейчас исследователи готовят программу для школьников, чтобы уже с раннего возраста обучать их медиаграмотности.

"Надо обучать детей медиаграмотности. Надо учить правильно оценивать информацию, понимать, как она влияет на наше поведение. На государственном уровне уже вырабатывается школьная программа по медиаграмотности. Более того, мы уже обучаем таким программам библиотекарей и учителей", - заявила профессор.

Напомним, согласно плану о медиа-политике в Латвии, к 2018 году все латвийские школьники с 1 по 9 класс должны освоить основы медиаграмотности. Медиаграмотность позволяет анализировать медиасообщения, чтобы видеть в них пропаганду, цензуру или однобокость в новостях и программах, отмечают в Минкульте.