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Посол Латвии в России Марис Риекстиньш поблагодарил группу Prāta Vētra (Brainstorm) за выступление в России и указал, что выступления ребят как всегда очень качественные и очень сердечные. Об этом дипломат сообщил в социальной сети Twitter.

"Радость доставляет поблагодарить BrainStorm за концерты в Москве и в других городах России. Сердечно. Как всегда", - сказано в сообщении, куда приложены и фото с концерта, а также со встречи музыкантов и посла.

Prieks pateikties grupai @BrainStorm_LV par koncertiem Maskavā un citās Krievijas pilsētās. Sirsnīgi. Kā vienmēr. pic.twitter.com/4eZUCgmF5U — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) 24 ноября 2017 г.

Напомним, ранее Посол Латвии проанонсировал в соцсетях концертное турне группы Prāta vētra в России.

Напомним, на днях лидер группы Prāta Vētra (Brainstorm) Ренарс Кауперс и радиоведущая, актриса и певица Марина Кравец, недавно записавшие совместную песню, стали участниками телевезионного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, где рассказали о совместной работе и спели свою новую песню.

Выступление в телевизионном шоу было приурочено к большим концертам группы "Между берегами" в московском зале "Вегас Сити Холл" 23 и 24 ноября.

В ноябре группа отправляется в масштабный гастрольный тур "Между берегами", который завершится весной 2018 года. Затем музыканты дадут концертное турне по Латвии.