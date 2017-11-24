Посол Латвии лично поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения (2)

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Эксклюзив | 24 ноября 2017 года, 18:50

Посол Латвии в России поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.

"Был рад встретиться и лично поздравить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения", - сказано в сообщении дипломата в социальной сети Twitter.

Напомним, Патриарха Кирилла официально пригласили в Латвию еще в декабре 2010 года. Визит был запланирован на 16-18 мая 2014 года. Однако бывший тогда президентом Латвии Андрис Берзиньш 11 апреля 2014 года направил предстоятелю Русской православной церкви письмо с просьбой перенести поездку. Основанием для такого решения послужили события в Крыму и на Украине, с которыми связаны российские политики.

Кстати, 18 ноября 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Латвийской Республики Раймонда Вейониса с национальным праздником – Днем независимости.

"Сегодня Латвия продолжает свой исторический путь как самостоятельное государство, стремясь сохранять свою идентичность и культурное наследие", — отметил Святейший Патриарх Кирилл и выразил убеждение в том, что "укрепление сотрудничества властей Республики и Латвийской Православной Церкви послужит утверждению среди людей высоких нравственных ценностей".

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в понедельник, 20 ноября, исполняется 71 год. День рождения предстоятель Русской православной церкви отметил по-монашески - богослужением.

Комментарии 2
РусЯ1 час назад
Да , не легко этому Латвийскому русофобу Риекстиньшу дались эти Поздравления !
Да , и как это он на такое решился и с каких побуждений ,это большой вопрос ?
После того как МИД Латвии не пустил в страну ПАТРИАРХА Всея Руси Кирилла !
Латышское лицемерие на лицо )))
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да уж33 минуты назад
и какого фига было поздравлять эту кгбэшную мразь
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