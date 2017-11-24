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Посол Латвии в России поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.

"Был рад встретиться и лично поздравить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения", - сказано в сообщении дипломата в социальной сети Twitter.

Был рад встретиться и лично поздравить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения pic.twitter.com/Q4cr21yVf5 — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) 23 ноября 2017 г.

Напомним, Патриарха Кирилла официально пригласили в Латвию еще в декабре 2010 года. Визит был запланирован на 16-18 мая 2014 года. Однако бывший тогда президентом Латвии Андрис Берзиньш 11 апреля 2014 года направил предстоятелю Русской православной церкви письмо с просьбой перенести поездку. Основанием для такого решения послужили события в Крыму и на Украине, с которыми связаны российские политики.

Кстати, 18 ноября 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Латвийской Республики Раймонда Вейониса с национальным праздником – Днем независимости.

"Сегодня Латвия продолжает свой исторический путь как самостоятельное государство, стремясь сохранять свою идентичность и культурное наследие", — отметил Святейший Патриарх Кирилл и выразил убеждение в том, что "укрепление сотрудничества властей Республики и Латвийской Православной Церкви послужит утверждению среди людей высоких нравственных ценностей".

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в понедельник, 20 ноября, исполняется 71 год. День рождения предстоятель Русской православной церкви отметил по-монашески - богослужением.