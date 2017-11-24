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Россия, спортсмены которой в массовом порядке попались на допинге, вследствие чего были дисквалифицированы и лишены медалей, не имеет права устраивать спортивные состязания мирового масштаба, так считает парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс.

"Стремительно растет урожай выигранных латвийскими спортсменами медалей в Сочи...Почти через 4 года после игр. Нечестной России нельзя позволять организовывать соревнования высокого международного уровня", - написал политик.

Strauji aug Latvijas sportistu Sočos izcīnīto medaļu skaits un raudze

... gandrīz 4 gadus pēc pašām spēlēm

Negodīgajai Krievijai nedrīkst ļaut organizēt augsta līmeņa starptautiskas sacensības. https://t.co/6yY599YnTr — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) November 24, 2017

Как сообщал портал Mixnews, Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу лишил золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи российского бобслеиста Александра Зубкова, который, как и ряд других российских спортсменов, подозревался в фальсификации анализов на допинг на Олимпийских играх в Сочи.

Таким образом, титул олимпийских чемпионов, скорее всего, достанется латвийскому экипажу Оскара Мелбардиса, Арвиса Вилкасте, Дауманта Дрейшкенса и Яниса Стренги.

Официальное решение о перераспределении медалей должна еще принять Международная федерация бобслея и скелетона.

Ранее на этой неделе МОК лишил золотой медали также россиянина Александра Третьякова - чемпиона Сочи в скелетоне. Поэтому после утверждения этого решения федерацией бобслея и скелетона олимпийским чемпионом станет Мартин Дукурс, занявший второе место, а его брату Томасу Дукурсу достанется бронза.