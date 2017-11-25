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В Латвии слишком поздно появился кредитный регистр, по которому можно следить за денежными обязательствами человека. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член правления Латвийской ассоциации заемщиков Айвар Руди.

"В Латвии слишком поздно ввели кредитную базу. Например, когда настал пик в 2007 году, когда все знали, что в старом рижском доме двухкомнатная квартира не может стоить 100 000 евро, банки без проблем выдавали кредиты на такие суммы. Было сложно проследить за денежными обязательствами человека. Как только этот регистр начал работать, у банков резко упала возможность оформлять настолько большие займы. Литва и Эстония ввели кредитный регистр намного раньше, у них подобных проблем намного меньше", - рассказал эксперт.

Он отметил, что отсутствие кредитной базы позволяло банкам выдавать кредиты всем желающим, чтобы избавиться от недвижимости.

"Почему банки выдавали под 1% под 0,5%? Потому что для многих людей, занимающихся недвижимостью, это было последней возможностью избавиться от своих проектов. Если бы такой регистр появился раньше, целые поселки остались бы на их балансе. Они бы несли ответственность за данные убытки. К сожалению, эти потери были нагружены на окончательного потребителя. И так получилось, что банки без тормозов продолжали выдавать такие кредиты, зная, чем все это закончится", - заявил он.

Напомним, как ранее сообщили в Банке Латвии, в Регистре кредитов в конце сентября 2017 года имелись сведения о 724,2 тыс. лиц, имеющих кредитные обязательства - на 1,1% больше, чем в конце прошлого года.