Директор школы: основное образование не востребовано на рынке труда (2)

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Эксклюзив | 25 ноября 2017 года, 14:02

Основное образование не востребовано на трудовом рынке. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала директор Рижской 54-й средней школой Галина Гусакова.

"Во многих странах Европы среднее образование обязательно уже давно. Основное образование не востребовано на рынке труда. Через год, через два детям с основным образованием сложно трудоустроиться. На мой взгляд, нельзя одним законом ввести обязательное среднее образование. Может, стоит изменить экзамены? Может, они должны быть общего уровня? Может, стоит пересмотреть количество лет в школе? Есть над чем думать нашему министерству", - отметила она.

Напомним, c целью уменьшения безработицы среди молодежи депутат Сейма Интс Далдерис (Par!) предложил внести поправки в закон об образовании, которые подразумевают обязательное подготовительное и среднее образование.

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Наталия Рудкина1 час назад
Может нужно по факту смотреть, а не на бумажку? У нас много ленивых дармоедов - с хорошим образованием, и много трудолюбивых, ответственных людей - с основным образованием! Да, учиться надо, на курсы ходить, повышать квалификацию, да и просто для себя - чтоб мозги не отрофировались!
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Патриот 1 час назад
Кому нужны дебилы?!
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