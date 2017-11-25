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Основное образование не востребовано на трудовом рынке. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала директор Рижской 54-й средней школой Галина Гусакова.

"Во многих странах Европы среднее образование обязательно уже давно. Основное образование не востребовано на рынке труда. Через год, через два детям с основным образованием сложно трудоустроиться. На мой взгляд, нельзя одним законом ввести обязательное среднее образование. Может, стоит изменить экзамены? Может, они должны быть общего уровня? Может, стоит пересмотреть количество лет в школе? Есть над чем думать нашему министерству", - отметила она.

Напомним, c целью уменьшения безработицы среди молодежи депутат Сейма Интс Далдерис (Par!) предложил внести поправки в закон об образовании, которые подразумевают обязательное подготовительное и среднее образование.

Фото: pixabay.com