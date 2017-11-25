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В сегодняшнем потоке информации и новостей люди должны уметь сравнивать и выбирать факты из разных источников. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала ассоциированный профессор Латвийского университета, доктор филологических наук, редактор обзора "Искусство жить и владеть информацией" Байба Холма.

"Медиаграмотность подразумевает под собой умение сравнивать факты, которые мы видим в статье или телепередаче. Это способность вычислить есть ли там такие аргументы, которые основаны на фактах или они основаны на эмоциях и на конфликтах. Еще надо понимать, откуда берутся эти факты. Это как исследование – сравнивать источники информации", - заявила она.

Профессор также указала, что латвийцы используют привычные им источники информации на протяжении многих лет, не пытаясь искать новые.

"Информационная грамотность латвийцев достаточно хорошая. По крайней мере, они сами себя так оценивают. Но исследования показывают, что это не так. Мы умеем находить информацию, но часто мы не умеем искать достоверные данные. Мы также видим, что жители Латвии используют одни и те же источники. Например, русскоязычное население использует российские информационные источники, а латышское население доверяет только источникам на латышском языке", - отметила она.

Напомним, согласно плану о медиа-политике в Латвии, к 2018 году все латвийские школьники с 1 по 9 класс должны освоить основы медиаграмотности. Медиаграмотность позволяет анализировать медиасообщения, чтобы видеть в них пропаганду, цензуру или однобокость в новостях и программах, отмечают в Минкульте.