Эксклюзив |

У половины из всех проверенных продуктов, которые продаются в магазинах Латвии и Германии, констатирована разница в составе. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис.

"В целом мы изучили маркировку и состав 38 продуктов, в число которых входили кондитерские и шоколадные изделия, газированные напитки и корма для животных. Разница зафиксирована у половины проверенных товаров, сравнивая продукцию в магазинах Латвии, Германии и Бельгии", - сказал Балодис.

Он добавил, что подобные исследования проводились и в Чехии, Словакии, Венгрии, где были сделаны похожие выводы.

"Во всех тех странах, где благосостояние хуже, используется более дешевое сырье. Это чувствуется. Допустим, у нас чаще в продуктах используют пальмовое масло, нежели рапсовое. Хотя пальмовое вреднее. Но я подчеркну, что это не является нарушением законодательства. Нет таких требований, чтобы предприятия имели единый стандарт для изготовления товара. Существуют разные рецепты для одного и того же продукта в разных странах", - пояснил Балодис.

Он отметил, что покупатели могут доверять надписям на упаковках, которые указывают на то, что в продукте не содержится консервантов или холестерина.

"В пищевой индустрии такие маркетинговые ходы недопустимы. Ответственные службы во всей Европе смотрят за этим. Нельзя написать на продукте, что он ,например, улучшает здоровье, если это не доказано научно", - заключил директор ПВС.

Как сообщалось ранее, полученная ПВС информация будет передана исследовательскому центру Еврокомиссии.