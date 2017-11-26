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Если министр образования и науки Карлис Шадурскис решит, что в каждом классе должно учиться как минимум 25 школьников, то это будет означать, что в Латгале закроется 21 школа. Об этом в эфире радио Baltkom заявил Депутат Сейма (Латвийское объединение регионов) Юрис Вилюмс.

"Я согласен, что в некоторых школах есть проблемы. И демографическая ситуация требует преобразования школ. Но это было нечестным со стороны министра, предоставить одиночные примеры. Я могу тоже найти одиночные примеры прекрасных школ в регионах, где качество образования на порядок выше, нежели в больших городах. А теперь министр хочет этих учеников разогнать. Когда, например, в сельской школе учится 10 человек, в этом нет ничего плохого. Наоборот – учитель может больше времени уделить ученикам", - сказал Вилюмс.

По его словам, государственная политика годами строится таким образом, чтобы люди с высшим образованием переезжали из регионов либо в региональные центры, либо в столицу.

"Я надеюсь, что мы сможем повлиять на то, чтобы стабилизировать население в Латгальском регионе. Это важно не только для экономического развития региона, но и для всего государства. Тогда бы мы не были вынуждены вкладывать все больше средств в пособия или фонды. То, чего люди хотят во всех регионах Латвии - это иметь возможность нормально работать. Региональной политикой надо начать заниматься. Уже 10 лет ни министерство, которое отвечает за это, ни парламент, ничего нового не предлагают, чтобы ситуация изменилась", - заключил депутат.