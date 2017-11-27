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Сейчас система политических партий в Латвии переживает кризис доверия. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог, ассоциированный профессор Латвийского университета Ояр Скудра.

"Надо различать кому доверяют, а кому нет. А выяснить кому не доверяют - это односторонний подход. В этом случае важно подразделить доверие к Евросоюзу, парламенту, правительству и политическим партиям. Нас всегда спрашивают в общем про все партии, хотя там различия в доверии большие. Например, я думаю, что касается избирателей "Согласия" и СЗК, у них оно выше, чем у последователей других партий. Сейчас система политических партий переживает кризис", - рассказал он.

По его словам, кризис недоверия к политическим партиям решается созданием новых, когда в этом есть необходимость.

"Недоверие к Сейму и правительству мы наблюдаем систематично уже с середины 90-х годов. В этом плане в Латвии ничего не изменилось. Когда наступает кризис и партия уходит с политической сцены, вместо этого появляется другая и это спасает ситуацию. Кризис недоверия решается путем создания новых партий, когда в этом возникает потребность в связи с грядущими парламентскими выборами. Не исключение и выборы в Сейм следующего года", - заявил политолог.

Напомним, в Сейме снова поднимут вопрос об открытых выборах президента. Предполагается, что это должно повысить доверие латвийцев к правительству.