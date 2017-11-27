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В том негативном отношении к российским спортсменам, которое сейчас сформировалось у болельщиков многих стран, виновато спортивное руководство самой России. Об этом в эфире радио Baltkom заявил спортивный журналист, комментатор Анатолий Крейпанс.

"Тренеру нужно извиняться за болельщиков своей страны. За это Сандиса Прусиса можно только похвалить. Но я бы все-таки поинтересовался у президента Федерации бобслея России Зубкова, откуда он знает, что оскорбляли российских спортсменов именно латвийцы. Насколько мне известно, то в канадский Уистлер наши болельщики не поехали", - сказал Крейпанс.

По его словам, Зубкову доверять нельзя.

"Зная, кто такой Зубков, зная, как он комментирует все санкции в адрес российского спорта, и как он реагирует на все допинговые скандалы, я не могу верить ни единому его слову. И никогда верить не буду",- добавил журналист.

Он отметил, что российским спортсменам надо научиться реагировать на отрицательную реакцию со стороны болельщиков из других стран.

"Российские спортсмены, к сожалению, не по своей вине будут сталкиваться с подобными реакциями во многих странах. Да, уже сформировалось предвзятое отношение из-за допингов. Но почему за все годы Россия не подала ни одного иска, чтобы доказать обратное? Все что она делает, это кричит, что все кругом против нее, и что это все политика. Здесь спортсменам надо обижаться на спортивное руководство своего государства, которое за три года не подало ни одного иска", - пояснил Крейпанс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Сандис Прусис, главный тренер сборной Латвии по бобслею, извинился перед спортсменами России за поведение латвийских болельщиков. Об этом рассказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков.