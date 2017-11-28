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Латвийская благотворительная организация Sirota.lv, которая состоит только из волонтеров и предоставляет помощь детям-сиротам, сама оказалась в бедственном положении. С целью удержать свое дело на плаву, центр обратился к населению с просьбой о помощи. В противном случае эту деятельность придется прекратить.

Mixnews публикует сообщение в полном объеме

Здравствуй, уважаемый подписчик страницы Центра Sirota.lv!

Если ты подписался на нашу страницу, значит, надеемся, тебе не безразлична судьба сирот и судьба нашей общественной организации. Хотим обратиться к тебе за помощью.

Наша организация состоит только из волонтёров и не получает финансирования. Сейчас Центр Sirota.lv находится в крайне сложном положении, почти бедственном и нуждается в спонсорах. Деньги нужны на 3 основных статьи расходов:

1. на проекты, предназначенные непосредственно для целевой аудитории - сирот, а также детей из неблагополучных и приемных семей;

2. на развитие волонтерской службы;

3. на поддержание деятельности самой организации.

Если в ближайший месяц ничего не изменить, возможно нам придется прекратить свою деятельность.

Поэтому, просим тебя: пожалуйста, обратись к своему работодателю с призывом оказать спонсорскую поддержку Центру Sirota.lv. Также, если ты знаком с предпринимателями, или с людьми, работающими в других более-менее крупных организациях, передай им нашу просьбу.

Этот шаг является нашей последней возможностью удержать дело Центра Sirota.lv на плаву.

Есть 2 варианта, как помочь:

1. Просто перечислить любую сумму на счёт Центра Sirota.lv;

2. Перечислить деньги, использовав SLO статус (статус общественно-полезной организации) Центра Sirota.lv. Этот второй вариант позволяет пожертвовать деньги, получив при этом 85% скидку от пожертвованной суммы. Иначе говоря, пожертвованная сумма обойдется жертвователю в 15% от самой суммы. Остальные 85% покрывает государство. Эта схема определена государством (ниже есть пример расчёта).

Это примерно то же самое, как если бы имея зарплату 1000 EUR пожертвовать 5 EUR. Это можно сделать только до конца этого года. Просим не остаться в стороне.

Смело пиши, мы готовы ответить на любые вопросы и выслать более подробную информацию, а также встретиться с твоим работодателем. Тел: +371 24 114 020.

Центр Sirota.lv — это латвийская благотворительная организация, работающая с 2013 года. Мы осуществляем проекты поддержки сирот и приемных семей. Центр на 100% состоит из волонтёров. Цели и задачи Центра Sirota.lv — оказание всесторонней помощи сиротам разных возрастов. Кому-то найти семью, кому-то обрести хороших и надежных друзей, всем – раскрыть заложенные в каждом человеке таланты и реализовать свой потенциал, выбрать правильные цели и состояться в этой непростой жизни