Эксперт: на работу в госструктуры чаще берут инвалидов, чем геев (10)
Госструктуры должны своим примером показывать, что дискриминация в трудоустройстве недопустима, а подходящую работу можно найти любому человек. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала глава Латвийского института корпоративной ответственности и долгосрочного развития Даце Хелмане.
По ее словам, государственные учреждения придерживаются консервативных взглядов при приеме людей на работу.
"Госучреждения чаще готовы брать на работу людей с инвалидностью, чем представителей сексуальных меньшинств. Однако Фонд социальной интеграции своими мероприятиями доказывает, что государство может подавать хороший пример", - сказала Хелмане.
Напомним, большинство, или 74% жителей Латвии считают, что лично не могут ничего сделать или же могут сделать очень мало для того, чтобы уменьшить дискриминацию в обществе.
Инвалид должен сообщить, что его возможности ограничены, а пидор должен работать, как все.
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