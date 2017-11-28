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Госструктуры должны своим примером показывать, что дискриминация в трудоустройстве недопустима, а подходящую работу можно найти любому человек. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала глава Латвийского института корпоративной ответственности и долгосрочного развития Даце Хелмане.

По ее словам, государственные учреждения придерживаются консервативных взглядов при приеме людей на работу.

"Госучреждения чаще готовы брать на работу людей с инвалидностью, чем представителей сексуальных меньшинств. Однако Фонд социальной интеграции своими мероприятиями доказывает, что государство может подавать хороший пример", - сказала Хелмане.

Напомним, большинство, или 74% жителей Латвии считают, что лично не могут ничего сделать или же могут сделать очень мало для того, чтобы уменьшить дискриминацию в обществе.