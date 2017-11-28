Эксперт: на работу в госструктуры чаще берут инвалидов, чем геев (10)

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Эксклюзив | 28 ноября 2017 года, 12:47

Госструктуры должны своим примером показывать, что дискриминация в трудоустройстве недопустима, а подходящую работу можно найти любому человек. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала глава Латвийского института корпоративной ответственности и долгосрочного развития Даце Хелмане.

По ее словам, государственные учреждения придерживаются консервативных взглядов при приеме людей на работу.

"Госучреждения чаще готовы брать на работу людей с инвалидностью, чем представителей сексуальных меньшинств. Однако Фонд социальной интеграции своими мероприятиями доказывает, что государство может подавать хороший пример", - сказала Хелмане.

Напомним, большинство, или 74% жителей Латвии считают, что лично не могут ничего сделать или же могут сделать очень мало для того, чтобы уменьшить дискриминацию в обществе.

Комментарии 10
Я, что-то пропустил?1 час назад
С каких пор, при устройстве на работу, интересуются сексуальной ориентацией?
Инвалид должен сообщить, что его возможности ограничены, а пидор должен работать, как все.
Эксперт, иди на .уй.
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mama53 минуты назад
учитель и воспитательн тоже гос работа, и не надо туда гомосеков пускать, итак их среди чиновников и правительства перебор. как-то у нас однобокая борьба с дискриминацией получается - извращенцам везде зелёный свет
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Мнение1 час назад
Не надо сравнивать инвалида и пидараса. Пидарасы - это психически больные ублюдки, которым не место среди людей. Единственная их работа - на урановых рудниках. И ни какого контакта с людьми.
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