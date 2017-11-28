Эксклюзив |

Около 2000 подписей за отмену школьной реформы и сохранение билингвального образования были признаны неликвидными. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал автор инициативы Денис Бартецкий.

По его словам, в ближайшее время инициатива опять появится на портале Manabalss.lv.

"В основном, это подписи неграждан. Около 2000 подписей являются недействительными. Предположительно, что инициатива вернется назад на портал, где будет добираться недостающее количество подписей и сделаем еще какой-то запас. Думаю, что сегодня в течение дня все это будет известно. Никто не предполагал, что такое большое количество подписей будет признано неликвидным", - заявил он.

Напомним, подписей за отмену школьной реформы и сохранение билингвального образования, которые были переданы в Сейм 21 ноября, не набралось достаточное количество. Несмотря на то, что на портале Manabalss.lv было собрано 11 319 подписей в поддержку обучения на русском языке, инициативу в парламенте признали "неполноценной".