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Несмотря на политическую ситуацию, взаимопонимание между русскими и латышами существует. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала российский хореограф, актриса, профессор, заслуженный деятель искусств и заслуженная артистка Российской Федерации Алла Сигалова.

"Я не знаю, насколько мы можем повлиять на политику, но то, что мы любим друг друга, общаемся друг с другом, слышим друг друга - это очень важно. Мне кажется, что люди тянутся к друг другу и счастливы дружить. Русские любят Латвию и мы всегда счастливы видеть латышей в России, водить их в наши театры", - сказала она.

Напомним, 29 и 30 ноября на сцене "Дома Москвы" будет проходить традиционная осенняя сессия Международного театрального фестиваля Stanislavsky.lv.