Алла Сигалова: мы всегда рады видеть латышей в России (2)

фото

Эксклюзив | 28 ноября 2017 года, 15:29

Несмотря на политическую ситуацию, взаимопонимание между русскими и латышами существует. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала российский хореограф, актриса, профессор, заслуженный деятель искусств и заслуженная артистка Российской Федерации Алла Сигалова.

"Я не знаю, насколько мы можем повлиять на политику, но то, что мы любим друг друга, общаемся друг с другом, слышим друг друга - это очень важно. Мне кажется, что люди тянутся к друг другу и счастливы дружить. Русские любят Латвию и мы всегда счастливы видеть латышей в России, водить их в наши театры", - сказала она.

Напомним, 29 и 30 ноября на сцене "Дома Москвы" будет проходить традиционная осенняя сессия Международного театрального фестиваля Stanislavsky.lv.

Комментарии 2
Патриот 1 час назад
Только почему-то им там всегда бьют рожи и на кузове машин рисуют фашистские знаки.
1
Ответить
...1 час назад
бить вам рожи - полезно.
а знаки вы сами себе рисуете, по латвии полно машин с такими наклейками ездит, сразу видно дебилоида.
Ответить