Алла Сигалова: мы всегда рады видеть латышей в России (2)
Эксклюзив | 28 ноября 2017 года, 15:29
Несмотря на политическую ситуацию, взаимопонимание между русскими и латышами существует. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала российский хореограф, актриса, профессор, заслуженный деятель искусств и заслуженная артистка Российской Федерации Алла Сигалова.
"Я не знаю, насколько мы можем повлиять на политику, но то, что мы любим друг друга, общаемся друг с другом, слышим друг друга - это очень важно. Мне кажется, что люди тянутся к друг другу и счастливы дружить. Русские любят Латвию и мы всегда счастливы видеть латышей в России, водить их в наши театры", - сказала она.
Напомним, 29 и 30 ноября на сцене "Дома Москвы" будет проходить традиционная осенняя сессия Международного театрального фестиваля Stanislavsky.lv.
а знаки вы сами себе рисуете, по латвии полно машин с такими наклейками ездит, сразу видно дебилоида.