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Советские жилые дома при надлежащем уходе за ними могут эксплуатироваться жителями Латвии еще очень долгое время. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала директор Государственного бюро по контролю за строительством Светлана Мякушкина.

"Если в процессе эксплуатации здания были проведены необходимые работы, то есть техническое состояние поддерживается надлежащим образом, то зданию можно продлить жизнь достаточно надолго. При это, конечно, если ничего не делалось, то необходимо более детально анализировать техническое состояние и, возможно, в некоторых случаях принимать решение об остановке. Если говорить о том, есть ли какие-то факты, был какой-то процент этих зданий проанализирован - нет, таких данных нет", - сказала Мякушкина.

Напомним, ранее Мякушкина сообщила, что в данный момент в Латвии имеется 39 зданий со статусом общественного значения, эксплуатацию которых Госбюро по контролю за строительством пришлось частично ограничить. Строения признаны небезопасными для жизни и здоровья людей.

Фото из Flickr