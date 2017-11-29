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В Латвии дети пойдут в школу с шести лет, но не со следующего года, как того хотел министр образования и науки Карлис Шадурскис. Об этом в эфире радио Baltkom заявил председатель парламентской Комиссии по образованию, культуре и науке, депутат Сейма от партии “Единство” Алдис Адамович.

"В ходе обсуждения на заседании Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре, мы решили не спешить с этим вопросом. То есть раньше 2019 года шестилетние дети в школу не пойдут. Возможно, что даже не пойдут и потом. Здесь еще нет конкретики" - уточнил Адамович.

Он пояснил, что сейчас активно меняется содержание стандартов образования, и упрощается теоретическая база в пользу практики, что тоже нельзя не учитывать.

"Министерство пообещало, что программа будет развиваться. Но проблема заключается в готовности самих школ и самоуправлений. Ведь необходима соответствующая для шестилетки среда. Уже в 370 школах существуют программы для детей дошкольного возраста. Значит, что часть школ уже готова. Но подчеркну, что это решение не стопроцентно. Оно только обсуждается. Главное, что оно не будет исполнено уже в сентябре будущего года, как того хотел министр образования", - сказал Адамович.

Между тем, он подчеркнул, что конечное решение о возрасте первоклассников будут по-прежнему принимать родители.

"Если кто-то не будет готов идти в школу с шести лет, то родители должны будут написать заявление, чтобы ребенок начинал обучение с семи лет", - заключил Адамович.

Напомним, по словам министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, нынешняя модель с двумя годами дошкольного и 12 годами школьного обучения приводит к тому, что за партой сидят 19-летние парни, что "очень своеобразно".

На заседании комиссии Сейма по образованию, науке и культуре министр заявил, что учебный год в Латвии очень экстенсивный, и учебу в школе можно сделать на один год короче, но при условии, что дети пойдут в школу с шести лет.