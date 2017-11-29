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Несмотря на то, что Латвия очень маленькая страна, здесь собрана очень крепкая оперная труппа. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил латвийский театральный режиссер, актер, предприниматель Андрейс Жагарс.

"Как бывший директор Латвийской Национальной оперы именно опере я всегда отдавал предпочтение, а балет оставлял для специалистов именно этого театрального танца. Правда, несколько раз я даже сидел в жюри балета. К этому жанру интерес безусловно был. Если говорить о современном хореографическом искусстве, то мне ближе Уэйн Макгрегор или Кристиан Шпук", - рассказал Жагарс.

Он добавил, что чрезвычайно рад тому факту, что на мощный гала-концерт балета в Латвийской Национальной опере удалось собрать 10 выдающихся артистов.

"В один день собрать 10 артистов балета - это невозможно. Но нам это удалось. Ведущие пары европейских театров! За это я благодарен своей команде", - отметил режиссер.

Жагарс подчеркнул, что Латвии есть чем гордиться, и сейчас здесь выступают много молодых талантливых ребят.

"Для маленькой страны у нас всегда была крепкая балетная труппа. Индивидуальных артистов в этом плане меньше. Раньше, если говорили о рижской школе, то упоминали всегда Барышникова и Годунова. Но это было раньше", - пояснил Жагарс.

Фонд Андрейса Жагарса в поддержку и развитие культуры организует 4 декабря гала-концерт звезд балета в Латвийской Национальной опере.