Врач пояснил, почему написал в карточке клиента "не понимает языка" (28)

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Эксклюзив | 29 ноября 2017 года, 14:43

В Дубултской поликлинике врач-кардиолог в медицинской выписке рядом с графой "имя и фамилия" написал, что пациент не понимает латышского языка, чтобы оповестить своих коллег. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала представитель поликлиники Лига Стерехова.

"Доктор пояснил, что общался с пациентом на латышском языке, и тот его прекрасно понимал до того момента, пока не был задан вопрос о росте и весе, на который пациент ответить не смог. Поэтому доктор решил написать рядом с графой "вес и рост", что пациент не владеет латышским. Таким образом он проинформировал своих коллег, чтобы те не подумали, что доктор забыл записать эти данные", -

На вопрос почему доктор не измерил рост пациента сам, Стерехова пояснила, что это не входит в его обязанности.

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Напомним, как ранее писал Mixnews, мужчина пожаловался редакции портала TVNET на то, что его лечащий врач-кардиолог Юрис Луриньш в медицинской выписке написал "не понимает языка". Как сообщил сам мужчина, доктор с ним говорил на латышском языке, а пациент отвечал ему на русском.

Фото: pixabay.com, TVNET

Комментарии 28
Артемовна Нинуся1 час назад
А такие приписки в карте входит в его обязанности?!
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НАДЕЖДА1 час назад
О как! Трусливый русский пациент и смелый латышеский доХтур!
Лялечка, а вы смелая, трусливая или просто глупенькая и галва вам для того, чтоб в неё есть?
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Natalija Kivlis1 час назад
Это очень важно для диагноза! Наверно это один из симптомов страшного инфнекционного заболевания Латвии! Доктор Хаус лат.вариант
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