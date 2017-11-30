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Латвийские туристы ездят по миру и привозят из других стран различные заболевания, в том числе инфекционные и венерические. Об этом в интервью радио Baltkom сообщила врач-эпидемиолог, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Рита Коротинская.

"Латвийские туристы, возвращаясь домой из-за рубежа, привозят весь букет болезней – это и кишечные заболевания, и возбудители сальмонеллы, и ротавирусные инфекции, и сексуально-трансмиссивные заболевания. Люди ездят по миру, расслабляются и хорошо отдыхают", - указала доктор.

В то же время медик отметила, что пока не было случаев массовой вспышки какой-либо инфекции среди вернувшихся из-за границы туристов.

"Если мы говорим о привозных случаях, то массовых случаев заболевания пока констатировано не было", - указала Коротинса.