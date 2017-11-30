АНОНС: на радио Baltkom - главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (2)
Эксклюзив | 30 ноября 2017 года, 12:40
Сегодня, после 13.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Латышский Балтком обожает таких как этот Лохматый. Балткому очень нравится, когда на его эфире разглагольствуют нацисты и русофобы. Интересно, а из НЕлатышей кто нибудь, когда-нибудь слушал таких отморозков? Или они только для своих нациков это транслируют?
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Что Быков,что Венедиктов- шавки жрущие из подачек всех мастей т.с.либералов,в основе деньги США!!! Да еще не мешало помыться и хоты бы причесаться. Вызывают брезгливость!!! И внешеим видом и своим лаем!
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