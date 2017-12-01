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В конце года у министерств остается до 10 миллионов евро неосвоенных средств. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель парламентской бюджетно-финансовой комиссии, депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Янис Вуцанс.

По его словам, "лишние" деньги будут направлены на непредвиденные расходы.

"Все деньги, которые на сегодняшний день свободны, Минфин предлагает определить для непредвиденных расходов. Тут речь идет о миллионах. Думаю, что соберем до 10 миллионов евро", - рассказал он.

Напомним, в бюджете следующего года не предусмотрены деньги на т.н. депутатские квоты. Вместо этого дополнительные средства будут направлены министерствам, чтобы с их помощью тратить их на необходимые для отраслей вещи.