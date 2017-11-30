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Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) сейчас активно сотрудничает с китайскими экспортерами и делает все возможно, чтобы транзитные грузы из Китая стали регулярными. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил вице-президент и член правления предприятия Latvijas dzelzceļš Айварс Стракшас.

"Наша задача организовать работу исходя из тех ресурсов, которые мы имеем. Если говорить о работе в этому году, то начало было положено очень хорошее, а сейчас дела обстоят похуже. За эти 10 месяцев мы перевезли на 5% груза меньше, нежели в прошлом году. Хотя точные цифры будут известны все-таки в декабре", - сказал Стракшас.

По его словам, предприятие, исходя из своих возможностей, работает на полную мощность.

"В бизнесе бывает всякое, гарантий здесь нет. Надо смотреть трезво на ситуацию. Несмотря на потерю российских транзитных грузов, мы поднимаем свою эффективность за счет имеющихся инвестиций. Но самое главное, что мы смогли в этом году сохранить наш коллектив, не допустить ухода ключевых людей, специалистов", - пояснил вице-президент LDz.

Он подчеркнул, что сейчас компания возлагает надежды на контейнерные поезда из Китая.

"Мы сейчас находимся в режиме "надо работать". Сейчас мы возлагаем надежды на проект по китайскому транзиту. Объемы грузов, которые приходят к нам из Китая, увеличиваются. Рига - одна из самых экономически выгодных альтернатив. Хотя мы понимаем, что в этом сообщении у Китая основной игрок - это Россия. Здесь важно найти общее решение, потому что для России транзит - это тоже доход. По этому вопросу некоторые детали еще не оговорены до конца", - сказал Стракшас.

По его словам, в этом вопросе еще есть некоторые организаторские сложности, которые еще предстоит решить.

"Хочется сказать, что маршрут перспективный. Главная задача - сделать его регулярным. Для этого надо быстро решать все вопросы, если таковые появляются. Конкуренция большая, медлить нельзя. Но мы справляемся. Три поезда к нам пришло из Китая. И это наверное что-то значит. Например в Клайпеду ни один не пришел. Китай доброжелательно относится к нашим предложениям", - заключил Стракшас.