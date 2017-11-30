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Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак в последние месяцы показывает свою стальную натуру. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

По его словам, в недавнем интервью Собчак ведущему канала "России 1" Владимиру Соловьеву в очередной раз показала свой стержень.

"Все, что я узнал нового - что у Ксении стальные яйца. У Соловьева были рейтинги в семь раз выше, чем обычно. Они пришли на Ксению, а не на Соловьева. И мы видим, как после программы в ее сторонники записались 10 тысяч человек", - сказал Венедиктов.

По словам главного редактора "Эхо Москвы", он стал вторым человеком, которому Собчак рассказала о своем решение стать кандидатом в президентом.

"Я ее отговаривал, был скептичен. Говорил, что их с Навальным попробуют натравить, сделать копьями против друг друга. И мы видим, что так и получилось. Это ее решение. И тяжелое решение. Она абсолютна стальная в этом плане. В Кремле многие не знают что с ней делать. Дать - плохо, не дать - опять плохо. Ксения своей кандидатурой поставила в неудобное положение всех", - рассказал он.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".