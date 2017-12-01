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Угрозы ведущей радиостанции "Эхо Москва" Татьяне Фельгенгауэр начали поступать после лже-сюжета про нее на федеральном телеканале. Об этом радио Baltkom рассказал главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Я рассказал следователю, что увеличилось количество угроз после репортажа на телевидении. Про Татьяну сняли ложный сюжет: мы установили 17 фактических ошибок. И уже на следующий день начали приходить угрозы. Обычно звонят сумасшедшие, а тут именно угрозы. Мое мнение, что со стороны тех, кто сделал заведомо ложный репортаж про Татьяну, это является подстрекательством", - рассказал он.

Венедиктов также рассказал, что Фельгенгауэр ждут на работе после полного восстановления.

"Физически ее починили. Она восстанавливается. Когда ей возвращаться на "Эхо" будут решать врачи. У нее очень много функций. Как только ей разрешать что-то делать, мы будем ее ждать", - отметил главный редактор.

По его словам, он старается защитить свои журналистов.

"Я стараюсь уводить своих журналистов от угрозы. На сегодня "эвакуированы" трое. Есть корреспонденты в США, например. Я оцениваю угрозы. Ксения Ларина уехала, но часть программ ведет на "удаленке". Мои журналисты будут продолжать выходить от куда угодно. Нас этим не запугать", - отмечает он.

Напомним, нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. В редакцию пробрался мужчина, вооруженный ножом. Ослепив охрану перцовым балончиком, он отыскал журналистку и полоснул ей горло. Атаковавшим оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц, он обвинил ведущую в навязчивом сексуальном преследовании посредством телепатии. Мужчине предъявлено обвинение и назначена судебно-психиатрическая экспертиза.