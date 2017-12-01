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Люди должны разделять мнения и факты, считает главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Как он рассказал в интервью радио Baltkom, все новости должны проходить информационную гигиену.

"Существует информация, существуют мнения. Информационная гигиена - отделять мнения от новостей. Я с первого класса считал, что Земля стоит на трех китах - это мое мнение. Это не факт. Наша задача - предоставить факты, а дальше пусть думают сами. Информация нужна для принятия решений. Надо послушать много источников и сделать вывод. Если вы слушаете только Венедиктова и делаете на основе сказанного выводы - это ваши проблемы, а не мои. Наша цель информировать. А у пропагандистов есть цель, под которую они подтягивают факты", - говорит он.

Напомним, согласно плану о медиа-политике в Латвии, к 2018 году все латвийские школьники с 1 по 9 класс должны освоить основы медиаграмотности. Медиаграмотность позволяет анализировать медиасообщения, чтобы видеть в них пропаганду, цензуру или однобокость в новостях и программах, отмечают в Минкульте.