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Жители Латвии отличаются от жителей России воспитанием, а мелодика латышского языка завораживает. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала российский хореограф, актриса, профессор, заслуженный деятель искусств и заслуженная артистка Российской Федерации Алла Сигалова. Она отметила, что очень надеется на сотрудничество с латвийскими театрами.

"Я очень надеюсь на сотрудничество. Я обожаю мелодику латышского языка, мне нравится эта музыка. Мне нравится с ними общаться, потому что они отличаются от русских. У меня здесь огромное количество друзей. Я здесь дома. Я счастлива пройтись по берегу, наслаждаться морем, серыми тучами. Мне здесь хорошо", - сказала она.

Напомним, 29 и 30 ноября на сцене "Дома Москвы" прошла традиционная осенняя сессия Международного театрального фестиваля Stanislavsky.lv. Один из спектаклей поставила Алла Сигалова.