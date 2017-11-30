Эксклюзив |

Рижское самоуправление введет в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал мэр столицы Нил Ушаков.

"Сегодня во время встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом и министром образования и науки Карлисом Шадурскисом мы обсудили выстраиваемую политику в отношении национальных меньшинств. Позиция Рижской думы заключается в том, чтобы этими вопросами активнее занимались именно самоуправления. На уровне Сейма этот вопрос всегда будет политизироваться, особенно в преддверии парламентских выборов. Поэтому здесь нужен прагматический неполитизированный подход со стороны муниципалитета", - сказал Ушаков.

Он отметил, что Рижское самоуправление уже разработало план действий.

"Рижская дума с 2019 учебного года введет собственную программу в школах нацменьшинств, на которую предусмотрено специальное финансирование. Так, в школах будут организованы дополнительные занятия на родном языке по основным предметам. То есть после урока физики, который проводится в рамках программы МОН на латышском языке, ученик может посетить дополнительное занятие по физике у того же учителя, но уже на родном языке. Но речь идет только о ключевых предметах, мы не говорим о кружках рукоделия", - пояснил мэр столицы.

Ушаков отметил, что этот проект в некотором смысле освободит школьников от выполнения домашнего задания дома.

"Это программа будет интегрирована в программу "Домашнее задание со смыслом". Это значит, что во время посещения таких дополнительных уроков, школьник сможет выполнить там и домашнее задание, чтобы не делать этого дома", - уточнил он.

Между тем, Ушаков добавил, что предлагаемая реформа Министерством образования и науки ему кажется лишней.

"В конечном итоге ребенок должен в совершенстве владеть предметами на двух языках - латышском и родном. Хотя сама предлагаемая реформа в образовании кажется лишней. Школы и так справляются с поставленными задачами. В Риге мы уже много лет не сталкивались с тем, чтобы ученики из-за не знания латышского не смогли найти себе в будущем работу. Зато есть обратные примеры, когда ученики латышских школ без русского языка не могут найти себе применение на рынке труда", - заключил мэр.