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Невозможно понять и изучить историю без литературы, поэтому было бы логично объединить изучение этих предметов в школах. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал российский писатель, поэт, публицист, литературный критик, радио- и телеведущий Дмитрий Быков.

"Время сейчас междисциплинарное. Предпочитаю объединять в своих лекциях историю, психиатрию, химию. История и литература не существуют в отрыве. Единственный достоверный хроникер истории - литература. Надо писать про сейчас, а не про тогда. Или писать про тогда так, чтобы перекликалось с сейчас. я бы эти дисциплины не разделял. Над будущим объединением этих дисциплин надо работать. Например, дневники Гиппиус и Бунина рассказывают про бытовые вещи, а Блока - про смысл революции", - сказал он.

Напомним, 7 ноября исполнилось 100 лет с Октябрьской революции 1917 года, ставшей началом создания Советского государства в границах Российской империи.