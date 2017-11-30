Эксклюзив |

Поисковой команде Bezvests.lv нужна помощь сертифицированных водолазов для того, чтобы поднять со дна озера тело утонувшего рыбака. Также нужны лодки.

В Адажском крае, в озере Дуньэзерс утонуло 2 рыбака, которые рыбачили на лодке. Одного нашли сразу, в тот же день, другого не могут найти уже несколько дней. Спасатели искали - без результата.

"Семья обратилась за помощью к добровольцам Bezvests.lv, наши люди откликнулись, и в эту субботу, 2 декабря 2017 года небольшой командой мы снова едем на поиски, организованные общественной организацией Bezvests.lv. Берем с собой аппаратуру для подводных поисков - робот, сонар и акустическую камеру для подводных исследований", - пишут добровольцы.

Команда поисковиков просит отозваться профессиональных водолазов, имеющих сертификаты, а также собственное оборудование. Также нужны лодки.

"Друзья, напоминаем, что Bezvests.lv - общественная добровольческая организация, и оплачивать труд помощников, увы, не может. Если желаете помочь от чистого сердца и безвозмездно, милости просим и очень ждем! Встречаемся в 10-00, в субботу, 2 декабря уже на месте у Дуньэзерса, Адажский край", - сказано в сообщении.

P.S. Линия 22 084 084 очень перегружена, просим не звонить, а писать на электронную почту: info@bezvests.lv Заранее благодарим.