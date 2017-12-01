Эксклюзив |

Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - директор Рижского агентства памятников, председатель Рижского латышского общества, а также режиссер и обладатель Ордена Трех звезд Гунтис Гайлитис.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.