В "Личном утре" - глава агентства памятников, режиссер Гунтис Гайлитис (1)
Эксклюзив | 1 декабря 2017 года, 08:27
Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - директор Рижского агентства памятников, председатель Рижского латышского общества, а также режиссер и обладатель Ордена Трех звезд Гунтис Гайлитис.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Вернее всего --- кавалер Ордена Трёх Звёзд...,причём тут "обладатель",человек награждён...,а не приобрёл оный орден...,как то так.
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