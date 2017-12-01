В "Личном утре" - глава агентства памятников, режиссер Гунтис Гайлитис (1)

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Эксклюзив | 1 декабря 2017 года, 08:27

Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - директор Рижского агентства памятников, председатель Рижского латышского общества, а также режиссер и обладатель Ордена Трех звезд Гунтис Гайлитис.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 1
ёклмн1 час назад
Вернее всего --- кавалер Ордена Трёх Звёзд...,причём тут "обладатель",человек награждён...,а не приобрёл оный орден...,как то так.
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