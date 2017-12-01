Эксклюзив |

Приложение Mix Media Radio дополнено новой функцией: теперь позвонить в эфир можно не только по телефону, но и через скайп. Сделать этом можно с помощью всего одного клика.

Чтобы позвонить в эфир с помощью приложения mix media radio необходимо нажать кнопу позвонить эфир напротив радиостанции Baltkom. Программа предложит вам на выбор: звонок по телефону или звонок по скайп. Выбрав один из двух вариантов вы сможете дозвониться до студии прямого эфира и поучаствовать в нем.

Мультимедийное приложение для смартфонов mix media radio постоянно расширяет свои возможности. Новое обнавление уже доступно для обладателей телефонов на базе Android. В ближайшее время эта функция также будет доступно для телефонов с iOS.

Разработчик приложения программист – Алексей Воловик.

Скачать приложение можно по этим ссылкам.

Для Android

Для iOS.