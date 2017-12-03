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Позиция российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева по различным политическим вопросам зависит от того, какую позицию по этим же вопросам занимает Кремль. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Так он ответил на просьбу радиослушателя привести пример пропаганды со стороны Соловьева.

«Ну, например. 2012-й год. Господин Соловеьев выступает в театре, во МХАТе, при огромной аудитории. Слава богу, это заснято, вы найдете. Только идиот может считать Крым российским! Вы что, с ума сошли?, - говорит Владимир Рудольфович Соловьев за полтора года до Крыма. Что он сейчас говорит? Потому что тогда Владимир Путин говорил вот эти слова. Изменилась политика – изменилось мнение. Найдите это в интернете, получите удовольствие. То есть человек не имеет по этому поводу своего мнения, а следует за властями. В этом и есть разница», - сказал Венедиктов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, в ходе которого большинство населения республики, участвовавшего в голосовании, выступило за воссоединение с РФ. Киев, а также США и страны Европы считают полуостров украинской территорией. В Москве, в свою очередь, говорят, что процедура присоединения Крыма соответствовала международному праву.