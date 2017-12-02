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Сегодня революция приходит к нам в обличии Ксении Собчак, такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский писатель, поэт, публицист, журналист Дмитрий Быков.

"Революция как месть поруганной женственности – это тот образ, который легче всего принять. Это вам не пьяный матрос. Революция, как женщина – очень действенная идея. Только сейчас она приходит не в облике матери-героини, а в облике Ксении Собчак", - заявил писатель.

Напомним, 7 ноября исполнилось 100 лет с Октябрьской революции 1917 года, ставшей началом создания Советского государства в границах Российской империи.