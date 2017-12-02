Быков на Baltkom: революция приходит в облике Собчак (19)

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Эксклюзив | 2 декабря 2017 года, 17:03

Сегодня революция приходит к нам в обличии Ксении Собчак, такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский писатель, поэт, публицист, журналист Дмитрий Быков.

"Революция как месть поруганной женственности – это тот образ, который легче всего принять. Это вам не пьяный матрос. Революция, как женщина – очень действенная идея. Только сейчас она приходит не в облике матери-героини, а в облике Ксении Собчак", - заявил писатель.

Напомним, 7 ноября исполнилось 100 лет с Октябрьской революции 1917 года, ставшей началом создания Советского государства в границах Российской империи.

Комментарии 19
Alex2 часа назад
Совсем больной, да? Дом2 - вот ее аудитория и место.
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Garik2 часа назад
Вы, революционирующие, промеж себя уже определитесь - Кобыла с Железными Яйцами или Поруганная Женственность?
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Eyewitness1 час назад
Заплывший, жирный боров от бесконечных кутежей. Приехал провести презентацию своего очередного пасквиля. Вот уж действительно по ком Колыма давно плачет.
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