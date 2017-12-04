Эксклюзив |

Министерство образования работает над новой моделью преподавания в средних школах Латвии, которая предусматривает меньшее количество уроков и домашних заданий для учеников старших классов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал руководитель Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс. По его словам, это позволит школьникам сконцентрироваться на подготовке к поступлению в вузы.

"Мы разрабатываем новую модель образования в средней школе, в 10-12-х классах. Мы собираемся уменьшить количество предметов, дать возможность ученикам выбирать меньше предметов, не менее пяти, чтобы изучать их углубленно, и трех, чтобы изучать их на высшем уровне. Мы подводим наше среднее образование к международным стандартам, бакалаврской степени, как это происходит в Англии, США, Канаде и других странах. Мы не будем отказываться от домашних заданий вообще, но с углубленным изучением предметов в школьное время должно быть достаточно времени, чтобы ученик все успевал. Без дополнительной работы после уроков", - сказал Цатлакс.

Мэр Риги Нил Ушаков ранее сообщил, что Рижская дума с 1 сентября 2019 года планирует предложить новую учебную программу с дополнительными уроками для освоения предметов на родном языке. Это означает, что после того, как прошел, например, урок физики на латышском, в случае необходимости ученик пойдет на дополнительный урок, где та же тема будет преподаваться ему еще раз на родном языке, пояснил Ушаков.