Эксклюзив |

В латвийском обществе по-прежнему популярен миф о том, что заразиться ВИЧ-инфекцией могут только наркоманы и представители нетрадиционной сексуальной ориентации, тогда как на самом деле в зоне риска находятся абсолютно все жители. Об этом в эфире радио Baltkom заявила руководитель амбулаторного отдела ВИЧ/СПИД Латвийского центра инфектологии Рижской восточной больницы Инга Ажиня.

"Когда эта болезнь 30 лет назад ворвалась в нашу страну - а первый случай ВИЧ у нас был зафиксирован в 1987 году - даже многие журналисты говорили: этим болеют те, кто имеет гомосексуальные отношения, употребляет наркотики, занимается сексом за деньги. Общество считает - если я не принадлежу к этим трем группам, то меня эта болезнь не касается. И этот стереотип тянется с прошлого века. Врачей тоже так учили, что это болезнь необыкновенных людей. Нужно забыть про этот стереотип. Очень важно говорить обществу, что лицо болезни изменилось. Тесты должны делать все, мужчины и женщины, молодые и люди преклонного возраста", - сказала Ажиня.

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом во многих странах прошли акции по привлечению внимания к профилактике и лечению этого заболевания. Согласно данным Балтийской ВИЧ-ассоциации, в прошлом году в Латвии был самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Евросоюзе.

В этом году Минздрав и Центр контроля и профилактики заболеваний проводят информационную кампанию "ВИЧ не разбирает - это касается также тебя!" с целью постепенно изменить отношение общества к ВИЧ как к "неправильной" болезни и разъяснить значение экспресс-теста для ранней диагностики инфекции.