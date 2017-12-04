Врач: забудьте миф о том, что ВИЧ - болезнь наркоманов и гомосексуалистов (16)

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Эксклюзив | 4 декабря 2017 года, 19:17

В латвийском обществе по-прежнему популярен миф о том, что заразиться ВИЧ-инфекцией могут только наркоманы и представители нетрадиционной сексуальной ориентации, тогда как на самом деле в зоне риска находятся абсолютно все жители. Об этом в эфире радио Baltkom заявила руководитель амбулаторного отдела ВИЧ/СПИД Латвийского центра инфектологии Рижской восточной больницы Инга Ажиня.

"Когда эта болезнь 30 лет назад ворвалась в нашу страну - а первый случай ВИЧ у нас был зафиксирован в 1987 году - даже многие журналисты говорили: этим болеют те, кто имеет гомосексуальные отношения, употребляет наркотики, занимается сексом за деньги. Общество считает - если я не принадлежу к этим трем группам, то меня эта болезнь не касается. И этот стереотип тянется с прошлого века. Врачей тоже так учили, что это болезнь необыкновенных людей. Нужно забыть про этот стереотип. Очень важно говорить обществу, что лицо болезни изменилось. Тесты должны делать все, мужчины и женщины, молодые и люди преклонного возраста", - сказала Ажиня.

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом во многих странах прошли акции по привлечению внимания к профилактике и лечению этого заболевания. Согласно данным Балтийской ВИЧ-ассоциации, в прошлом году в Латвии был самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Евросоюзе.

В этом году Минздрав и Центр контроля и профилактики заболеваний проводят информационную кампанию "ВИЧ не разбирает - это касается также тебя!" с целью постепенно изменить отношение общества к ВИЧ как к "неправильной" болезни и разъяснить значение экспресс-теста для ранней диагностики инфекции.

Комментарии 16
почему1 час назад
"в зоне риска находятся абсолютно все жители."? потому что такой уровень медицины?
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дохтур47 минут назад
В зоне риска прежде всего депутаты, министры и госчиновники, так как количество проклятий посылаемых им делает заболевание вич неизбежным.
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Дмитрий56 минут назад
Любые кровососущие паразиты переносят целую кучу вирусов и заболеваний. Если удается "спастись"от дикого кабана или домашней свиньи,то не факт что ужалит шершень,слепень или комар.
Другие паразиты "качают"деньги,проводят реформы и безмерно плодятся. Так откуда больше угрозы???
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