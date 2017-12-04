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Действия мэра столицы Сергея Собянина, который, узнав о покушении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, лично договорился с врачами Института скорой помощи имени Склифософского, спасли ей жизнь, заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в интервью радио Baltkom.

"А Собянин просто спас ей (Фельгенгауэр, – Mixnews) жизнь. Могу рассказать. Он развернул "скорую помощь" в нужную больницу, она ее повезла на окраину, он дал команду, ее повезли в Склиф, а там уже стояла готовая бригада врачей, которую он поднял. Ее в одежде подняли наверх, бросили на стол, и эти 15 минут спасли ей жизнь", – сказал Венедиктов.

При этом редактор "Эха Москвы" отметил, что "критика Собянина продолжалась, продолжается и будет продолжаться".

"То, что он делает для города, это одно, а то, что он сделал по своей воле, поняв, что произошло, это другое", – добавил Венедиктов.

Напомним, 6 ноября Татьяна Фельгенгаэур впервые вернулась в эфир после покушения, отметив, что врачи это делать ей запрещают. До этого Алексей Венедиктов сообщил, что Татьяна Фельгенгауэр сможет вернуться в эфир, когда разрешат врачи. Тогда отмечалось, что говорить она может только шепотом и всего несколько минут подряд.

Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" была выписана из больницы 2 ноября после ранения в горло, полученного при нападении Бориса Грица 23 октября.