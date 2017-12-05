Америкс: мы поддержим школы нацменьшинств (3)
Рижская дума будет готова выделить средства из бюджета города на проведение дополнительных консультаций в школах. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал вице-мэр Риги Андрис Америкс.
Он также заявил, что самоуправление поддержит не только школы нацменьшинств, но и другие учебные заведения. Консультации будут проводиться на разных языках.
"Мы поддержим не только школы нацменьшинств, мы поддержим и другие школы, которые будут нуждаться в дополнительных консультациях. Это касается двух направлений. Первое направление - дополнительные консультации для учащихся. Второе - это поддержка учителей. Мы готовы найти дополнительные средства в бюджете города на это", - отметил Америкс.
Напомним, Рижское самоуправление введет в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.
Фото: facebook.com/Ameriks.Andris