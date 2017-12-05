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Рижская дума будет готова выделить средства из бюджета города на проведение дополнительных консультаций в школах. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Он также заявил, что самоуправление поддержит не только школы нацменьшинств, но и другие учебные заведения. Консультации будут проводиться на разных языках.

"Мы поддержим не только школы нацменьшинств, мы поддержим и другие школы, которые будут нуждаться в дополнительных консультациях. Это касается двух направлений. Первое направление - дополнительные консультации для учащихся. Второе - это поддержка учителей. Мы готовы найти дополнительные средства в бюджете города на это", - отметил Америкс.

Напомним, Рижское самоуправление введет в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

Фото: facebook.com/Ameriks.Andris