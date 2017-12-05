Америкс: мы поддержим школы нацменьшинств (3)

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Эксклюзив | 5 декабря 2017 года, 14:15

Рижская дума будет готова выделить средства из бюджета города на проведение дополнительных консультаций в школах. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Он также заявил, что самоуправление поддержит не только школы нацменьшинств, но и другие учебные заведения. Консультации будут проводиться на разных языках.

"Мы поддержим не только школы нацменьшинств, мы поддержим и другие школы, которые будут нуждаться в дополнительных консультациях. Это касается двух направлений. Первое направление - дополнительные консультации для учащихся. Второе - это поддержка учителей. Мы готовы найти дополнительные средства в бюджете города на это", - отметил Америкс.

Напомним, Рижское самоуправление введет в школах нацменьшинств специальную программу, в рамках которой ученикам будут преподаваться основные предметы на их родном языке.

Фото: facebook.com/Ameriks.Andris

Комментарии 3
Патриот 41 минуту назад
Надо всем предпринимателям поувольнять Латышей с плохим знанием Русского языка. Тогда задумаются на каких языках проводить обучение. Я так и сделал, ни сколько не жалею.
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Постой паровоз42 минуты назад
Дети наши будут учиться на латышском, мы обращаясь в Думу пишем и говорим на латышском, так какой смысл голосовать за Согласие? Разницы уже нет за кого, все одинаковы.
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О как !14 минуты назад
Так ты бизнесмеен! То то ты тут на mix круглосуточно троллишь. Угадаю - бутылки собираешь, копиш на новые треники. Или нет! Может отрабатываеш ольгинский пряник? Не томи , раскрой сферу :-)
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