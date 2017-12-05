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Допинговый скандал в отношении России является политическим и раздутым искусственно. Такое мнение в в интервью радиостанции Baltkom высказал экс-глава Федерации хоккея Латвии, предприниматель Киров Липман.

"Я глубоко убежден, что на 70% это чисто политическое… Допинг применяется, но не только в России, но и в других странах мира. Я думаю, что Россию допустят до Олимпиады. Иначе быть просто не может", - сказал Липман.

Комментируя заявления информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-руководителя Московского антидопингового центра Григория Родченкова, обвинившего Россию в использовании допинговых программ на уровне государства, Липман высказал мнение, что он сам должен нести ответственность за происходящее.

"Родченков сам являлся ответственным за антидопинговое применение препаратов. Я думаю, что кому как не ему понятно, что и как делается. Если он конечно хотел чтобы его подопечные незаконно достигли результатов мирового уровня, может он и пихал им всякие препараты. Но тогда он сам и виноват. Я бы сказал, что он предатель просто. И все. Не более того", - сказал Липман.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России. Его свидетельства стали основой доклада комиссии WADA о допинге в российском спорте. Российские власти ранее неоднократно опровергали его заявления. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря примет решение по участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018.