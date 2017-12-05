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Мультимедийный интернет-сайт mixnews.lv в ноябре-декабре 2017 года побил отметку в 150 тысяч уникальных посещений в день и продолжает уверенно наращивать свою аудиторию, как в Латвии, так и за рубежом.

По данным Google Analytics, в середине ноября 2017 года mixnews.lv преодолел рубеж в 100 тысяч уникальных посетителей в сутки. В течении следующих двух недель он показывал стремительный рост: 30 ноября достигнув отметки в 168 тысяч уникальных заходов.

В начале декабря средняя ежедневная посещаемость сайта составила 120 тысяч уникальных пользователей. Большинство пользователей заходят на сайт из Латвии, России, Украины и стран ЕС. В промежутке с 4 ноября по 4 декабря 2017 года зафиксировано 3 892 991 заходов на сайт. Из них на долю Латвии пришелся - 1 558 453 пользователей.

Также сайт посетили жители десятков других государств среди которых Россия, Украина, государства Европы и Азии.

Как удалось выяснить редакции портала многие пользователи, которые читают сайт за рубежом, являются выходцами из Латвии, которые не теряют связь с родиной и узнают о событиям дома из наших публикаций.

В рейтингах mail.ru сайт mixnews.lv на протяжении последних нескольких месяцев держится в 20-ке самых популярных новостных интернет-сайтов рунета.

Таким образом портал mixnews.lv демонстрирует постоянный прирост своей аудитории, предлагая качественную и оперативную информацию о событиях в Латвии, России и мире.