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Россия вряд ли откажется от участия в Олимпийских играх-2018 под нейтральным флагом. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал глава Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Алдон Врублевскис. По его словам, молодым спортсменам надо видеть, что можно добиваться успехов в честной борьбе.

"Судя по реакции российских представителей в Лозанне было ясно, что они будут участвовать в играх и не будут от этого отказываться. Для дальнейшего развития спорта в России важно, чтобы российские спортсмены и молодежь видели, что можно добиваться успехов в честной борьбе. Я не слышал, чтобы славные российские атлеты возражали против поставленных условий. Не зря Жуков извинился и признал ошибки", - заявил он.

Напомним, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России был дисквалифицирован.