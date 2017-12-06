Врублевскис: славные российские спортсмены не были против нейтрального флага (3)

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Эксклюзив | 6 декабря 2017 года, 13:26

Россия вряд ли откажется от участия в Олимпийских играх-2018 под нейтральным флагом. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал глава Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Алдон Врублевскис. По его словам, молодым спортсменам надо видеть, что можно добиваться успехов в честной борьбе.

"Судя по реакции российских представителей в Лозанне было ясно, что они будут участвовать в играх и не будут от этого отказываться. Для дальнейшего развития спорта в России важно, чтобы российские спортсмены и молодежь видели, что можно добиваться успехов в честной борьбе. Я не слышал, чтобы славные российские атлеты возражали против поставленных условий. Не зря Жуков извинился и признал ошибки", - заявил он.

Напомним, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России был дисквалифицирован.

Комментарии 3
ди..1 час назад
Врублевскис, ты не о здоровых российских спортсменах печалься ( психологически они справятся), а вот что скажешь по поводу параолимпийцев по зимним видам спорта? Их тоже опять отстранят как и летних, в последнию минуту?
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каджич1 час назад
В позу. становиться нечего.надо выступать и бороться.как и положено спортсменам.сжав зубы.Овации и признание.и флаг Федерации.как и гимн страны. встретит их на родной земле.Россия свободная страна.пусть каждый спортсмен выбирает свой путь в спорте.
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Э24 минуты назад
Славные спортсмены думают о деньгах а не как их деды за престиж страны. Под нейтральным флагом, без гимна но за российские деньги хотят поехать. Володя разрешит, у него скоро выборы.
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