На радио Baltkom - программа об отстранении РФ от Олимпиады-2018
Эксклюзив | 6 декабря 2017 года, 13:24
Сегодня, c 15.00 до 17.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться решение Международного олимпийского комитета отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.
Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: pixabay.com