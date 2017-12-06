Эксклюзив |

Сегодня, c 15.00 до 17.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться решение Международного олимпийского комитета отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: pixabay.com