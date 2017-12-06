Всеволод Зеленый: отстранение России - это трагедия для всего спорта (4)

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Эксклюзив | 6 декабря 2017 года, 16:27

Отстранение России от зимней Олимпиады в Пхенчхане является не только трагедией для спортсменов, но и для всей системы спорта. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал латвийский дзюдоист, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Всеволод Зеленый.

"Было понятно, что просто так не разрешат России выступать. Пойдут ли на компромисс неизвестно. Видно, что они выдерживают нейтральную позицию. Это трагедия для самих спортсменов и вообще для всей системы спорта. Скорее всего от части это политика, но дыма без огня не бывает. Скорее всего были нарушения и достаточно серьезные", - заявил он.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и его главы Александра Жукова. Об этом сообщается на сайте организации.

Комментарии 4
Борменталь15 минут назад
Наконец-то раздался голос разумного человка.Сам спортсмен прекрасно понимает,что это чистая политика ни чего не имеющая со спортом и похоже система в теперешнем виде существовать больше не может.Теперь ни одна страна мира не может расчитывать на справедливые решения в спорте если испортятся её отношения с всемирным полицейским.О спорт ты мир.
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Olga Balcere16 минут назад
Это чистой воды политика.
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Aleksej Paramonov19 минут назад
Есть же адекватные
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