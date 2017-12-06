Эксклюзив |

Отстранение России от зимней Олимпиады в Пхенчхане является не только трагедией для спортсменов, но и для всей системы спорта. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал латвийский дзюдоист, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Всеволод Зеленый.

"Было понятно, что просто так не разрешат России выступать. Пойдут ли на компромисс неизвестно. Видно, что они выдерживают нейтральную позицию. Это трагедия для самих спортсменов и вообще для всей системы спорта. Скорее всего от части это политика, но дыма без огня не бывает. Скорее всего были нарушения и достаточно серьезные", - заявил он.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и его главы Александра Жукова. Об этом сообщается на сайте организации.