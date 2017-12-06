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Дисквалификация России из Олимпийских игр 2018 выглядит как политическое решение, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) не предоставил никаких четких доказательств. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала депутат Государственной думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

"Это трагедия для спортсмена в любой ситуации. Проблема в том, что МОК не предъявил никаких конкретных обвинений. Те спортсмены, которые виноваты, конечно, снимаются не только с Олимпийских игр, но и со своей карьеры. Если у вас нет четких доказательств, а только предположения, здесь конечно возникает вопрос о том, что это чисто политическое решение," - отметила она.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и его главы Александра Жукова. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: instagram.com/irina.rodnina