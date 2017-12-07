Эксклюзив |

Сегодня, после 17.00 на радио Baltkom состоится премьера новой программы "По дороге c WESS Motors".

"Человек счастлив дважды: когда он покупает автомобиль и когда его продает", - говорилось в предисловии к любимому всеми фильму "Берегись автомобиля". Каждая третья семья в Латвии имеет автомобиль, и у многих уже по две машины на семью.

Поэтому радиостанция Baltkom посчитала логичным сделать постоянную передачу, в которой будет рассказываться обо всем, что связано с автомобилем — от его покупки и продажи до обслуживания машин, страховки, парковки, подготовки к зимнему и летнему периоду эксплуатации "железного коня".

Сейчас автомобильные технологии развиваются с космической скоростью — и об этом мы тоже будем говорить в эфире нашей новой автомобильной передачи. Она будет называться "По дороге c WESS Motors", поскольку эту программу мы будем делать вместе с одной из старейших в Латвии фирм по продаже и обслуживанию автомобилей. WESS Motors - является официальным дилером таких мировых брендов, как Toyota и Lexus.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: toyota.wess.lv