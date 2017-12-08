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Политики манипулируют обществом для достижения своих целей, тогда как сами люди в личном общении не испытывают никаких проблем. Такое мнение в программе "Личное утро" в эфире радио Baltkom высказал известный латвийский музыкант, пианист и композитор, автор песен, офицер Ордена Трех звезд Улдис Мархилевич. Таким образом музыкант прокомментировал ситуацию, когда критикуют артистов, отправляющихся на гастроли в Россию.

"Это очень чувствительные и больные темы, я долго об этом не хочу говорить... Но считаю, что есть какие-то силы, которые [...] манипулируют людьми, народом, и дают нам такую пищу для размышлений. У меня есть знакомые из Москвы, и между нами нет никаких проблем. Это все инструменты для манипуляции, которые политики используют как оружие. Я чувствую, когда начинаются такие противопоставления, люди напрягаются. А с людьми надо контактировать и относиться к людям с любовью", - считает музыкант.

При этом Мархилевич уверен, что надо быть активным и участвовать в политических процессах.

"Это, конечно, дело каждого, но я пойду голосовать. Иногда лучше делать, чем просто говорить. Считаю, что надо быть активными и решать какие-то вопросы на уровне самоуправлений, парламента", - указал певец и композитор.

Мархилевич считает, что артисты, как публичные люди, имеющие свою аудиторию, должны открыто высказывать свое мнение. "Мы, артисты, должны быть открыты в своих мыслях и разговорах. Я часто убеждался в том, что промолчать - не всегда самый правильный поступок", - считает он.