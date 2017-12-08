Юрканс: Европа заинтересована в президенте Путине (5)
В том, чтобы Владимир Путин остался президентом России заинтересована как Латвия, так и вся Европы. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.
"Вся Европа заинтресована в президенте Путине. Мы живем в мире хаоса - в Европе, на Ближнем Востоке. Трамп со своими заявлениями про Иерусалим, Брексит. Очень важно, чтобы хотя бы в России был порядок. Дай Бог, чтобы это большая ядерная держава была дееспособна", - подчеркнул он.
Комментируя конкурентов Путина на выборах президента, Юрканс отметил, что оппозиция в России слабая.
"Оппозиция Путину не конкурент. Думаю, что он все хорошо просчитал", - сказал экс-министр.
Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.
"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", — сказал Путин.
Путин был впервые избран президентом в марте 2000 года, в 2004-м он переизбирался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012-м снова стал главой российского государства.
Нет Путина. Ну просто нет.
Кто на Латвию нападение готовить будет?
Кому Вашингтон свои железяки впаривать будет?
Всё.
Катастрофа.
Да же самый древний хуторянин проснётся, и спросит, какого, мы так плохо живём?
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А так, есть "враг", нужно вооружатся.А медецина , социалка, и дети.Подождут, это не главное.
Не правда ли, а ПАТРИОТ.
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Нет врага, и нет смысла жизни...