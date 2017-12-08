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В том, чтобы Владимир Путин остался президентом России заинтересована как Латвия, так и вся Европы. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

"Вся Европа заинтресована в президенте Путине. Мы живем в мире хаоса - в Европе, на Ближнем Востоке. Трамп со своими заявлениями про Иерусалим, Брексит. Очень важно, чтобы хотя бы в России был порядок. Дай Бог, чтобы это большая ядерная держава была дееспособна", - подчеркнул он.

Комментируя конкурентов Путина на выборах президента, Юрканс отметил, что оппозиция в России слабая.

"Оппозиция Путину не конкурент. Думаю, что он все хорошо просчитал", - сказал экс-министр.

Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", — сказал Путин.

Путин был впервые избран президентом в марте 2000 года, в 2004-м он переизбирался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012-м снова стал главой российского государства.